Am Samstag, 10. Juni 2017 können die Eheleute Emmi und Köbi Küng an der Rohrstrasse 22 in Dintikon ihre goldene Hochzeit feiern.

Das Paar hat sich am 10. Juni 1967 auf der Gemeinde Rheinklingen und am selben Tag in der Kirche Wagenhausen (beides im Kanton Thurgau) das Ja-Wort gegeben. Ebenfalls ab diesem Tag haben die Beiden die erste gemeinsame Wohnung in Schaffhausen bezogen.

Die beiden Kinder und die 4 Enkelinnen gratulieren den beiden Jubilaren zum Fest und wünschen Ihnen noch viele gemeinsame und glückliche Stunden, vor allem aber ganz viel Gesundheit.

Der Gratulation schliessen sich auch die Einwohner und die Behörde von Dintikon an und wünschen den Beiden noch viele schöne Jahre.