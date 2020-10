Fritz und Margot Borner feiern am 22. Oktober 2020 ihren eisernen Hochzeitstag. Fröhlich, offen und aktiv sind sie oft in Zofingen anzutreffen! Wir alle freuen uns mit ihnen über diesen hohen Hochzeitstag und wünschen von Herzen weiterhin Gesundheit und in allem die nötige Portion Humor.

Eure Familien