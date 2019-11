Gratulation zum 95. Geburtstag

Am 23. Dezember kann Walter Lüscher, Stegmätteliweg 1, 5703 Seon seinen 95. Geburtstag feiern.

Wir gratulieren Dir, lieber Vati/Grossvater/Urgrossvater, zu diesem grossen Tag und freuen uns, dass Du bei so guter Gesundheit bist.

Der wöchentliche Männerchor-Besuch ist Dir wichtig, und die Pflege deiner vielen Pflanzen –nebst dem Gemüsegarten – bedeutet Dir viel. Deinen Haushalt betreust Du selbstständig und Dein handwerkliches Geschick ist in Deinem grossen Umfeld sehr gefragt.

Lieber Vati, wir wünschen Dir weiterhin gute Gesundheit und freuen uns, mit Dir feiern zu dürfen.

Deine Familien