Am Samstag, 8. September 2018 kann Frau Dora Dätwyler-Müller, im Regionalen Alterszentrum Schöftland, ihren 90. Geburtstag feiern. Die Jubilarin war während Jahrzehnten an der Bohlistrasse in Wittwil wohnhaft und musste sich im Frühjahr 2017 gesundheitsbedingt ins Alterszentrum begeben.

Bevölkerung und Behörde gratulieren Frau Dätwyler ganz herzlich zum 90. Wiegenfest und wünschen ihr frohe Stunden im Kreise der Familie sowie Gesundheit und Wohlergehen.