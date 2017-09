Liebe Elisabeth

90 Jahre: Das ist etwas ganz besonders! Zu Deinem grossen Geburtstag am 29. September 2017 gratulieren wir Dir alle recht herzlich. Du hast viel erlebt und viel gemacht in all diesen Jahren. Als wir Kinder waren, hast Du uns geleitet. Jetzt, wo wir erwachsen sind und selber Kinder und Grosskinder haben, begleitest Du uns durch unser Leben. Wir danken Dir dafür und freuen uns für Dich, dass diesen runden Geburtstag geniessen kannst. Wir wünschen Dir von Herzen das Beste, zu Deinem heutigen Fest, Gesundheit, Freude und noch viele vergnügliche Stunden.

Deine Kinder, Enkel und Urenkel.