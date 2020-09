Gratulation zum 85. Geburtstag

Am Sonntag, 4. Oktober 2020 kann Margot Stocker-Bressan am Riedliweg 20 in Dintikon ihren 85. Geburtstag feiern.

Margot geniesst jeden Tag im Kreise der Familie und ist dankbar, dass sie und ihr Ehemann Hans noch in ihrem geliebten Einfamilienhaus sein dürfen. Der Haushalt und der Umschwung können die beiden mit etwas Unterstützung nach wie vor selber bewältigen.

Familie und Freunde sowie die Einwohner und die Behörde von Dintikon gratulieren der Jubilarin von ganzem Herzen und wüschen ihr für die Zukunft nur das Beste, vor allem aber viel Gesundheit.