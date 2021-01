Am Donnerstag, 21. Januar 2021 darf Hanspeter Setz am Föhrenweg 12 in Dintikon seinen 80. Geburtstag feiern. Familie und Freunde sowie die Einwohner und die Behörde von Dintikon gratulieren dem Jubilaren von ganzem Herzen zu seinem Ehrentag und wünschen ihm für die Zukunft alles Liebe und Gute, vor allem aber gute Gesundheit und viel Freude.