Am Donnerstag, 21. Februar 2019 kann Arthur Meier-Meyer am Lenzburgerweg 8 in Dintikon seinen 80. Geburtstag feiern.

Zusammen mit seiner Ehefrau Yvonne geniest Turi die Zeit rund um ihr Einfamilienhaus und den Umschwung. Da gibt es immer etwas zu tun und das hält ja bekanntlich jung. Ein gutes Rezept.

Die Familie und Freunde sowie die Einwohner und die Behörde von Dintikon gratulieren dem Jubilaren von ganzem Herzen und wünschen ihm für die Zukunft alles Liebe und Gute, vor allem aber gute Gesundheit.