Am Montag, 24. September 2018 kann Trudi Baumberger-Baumann am Altweg 34 in Dintikon ihren 80zigsten Geburtstag feiern.

Zusammen mit ihrem Ehemann Hansueli geniesst Trudi die Zeit rund um ihr Einfamilienhaus. Der Sommer war wunderbar dazu geeignet um die Zeit im eigenen Schwimmbad zu verbringen. Und wo ist es schöner als Zuhause.

Die Familie und Freunde sowie die Einwohner und die Behörde von Dintikon gratulieren der Jubilarin von Herzen und wünschen ihr für die Zukunft alles Liebe und Gute, vor allem aber gute Gesundheit.