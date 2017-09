Am 08. September 2017 feiert Elsa Wildi ihren 106. Geburtstag.

Seit sechs Jahren ist Frau Elsa Wildi im Altersheim Dankensberg in Beinwil am See zu Hause. Frau Wildi ist die älteste Bewohnerin und trotz ihres hohen Alters im Grossen und Ganzen noch immer selbstständig. Frau Wildi nimmt regen Anteil am Geschehen im Heim und interessiert sich für die Geschehnisse in der Welt. Am Abend ist Frau Wildi im Foyer anzutreffen, wo sie mit ihren Mitbewohnern über die wichtigen Themen diskutiert. Frau Wildi geht mehrmals täglich am Rollator durch das Haus, um mit ihren Mitbewohnern sowie dem Pflegepersonal ein kleines „Schwätzchen“ zu halten.

Heimleitung, Mitbewohner und das Pflegepersonal sind stolz auf Elsa Wildi und wünschen ihr von Herzen alles Liebe und Gute im neuen Lebensjahr. Auch der Gemeinderat Menziken schickt der Jubilarin die besten Grüsse und Wünsche.