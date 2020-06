Gratulation: Happy Birthday ROLF BÜTTIKER!

Wir gratulieren!

Rolf Büttiker, alt Stände-, Nationalrat und – immer noch - Schwingerfreund feiert heute, am 27. Juni 2020 seinen 70. Geburtstag. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen Dir einen frohen Festtag! Du hast Dich verdienstvoll in zahlreichen Wirkungsfeldern engagiert, so auch für das Schwingen! Deine vielfältigen Einsätze für den Schwingsport haben grosse Freude, Ehre und Dir verdiente Anerkennung gebracht. Doch nicht genug! Eben erst hast Du Dich als Jubiläums-Präsident für das 100 Jahre Fest des Schwingklubs Olten-Gösgen zur Verfügung gestellt, das wir am 10/11. Juli 2021 auf der Munimatte in Obergösgen feiern werden. Mit Dank und Vorfreude auf diesen Anlass feiern wir nun heute zuerst Dich – begleitet von unseren besten Wünschen!

Im Namen des Vorstands und der Mitglieder des SKOG - Schwingklub Olten-Gösgen, Therese Gerber, Medien