Eine grosse Zuhörerschar fand sich zum Gottesdienst mit Gospelchor am 2. Adventssonntag, 9. Dezember 2018, in der Kirche Unterkulm ein. Bei garstigem Wetter draussen, genoss man umso mehr den abwechslungsreichen Gottesdienst in der Wärme. Pfarrer Stefan Lobsiger war für die feierliche Predigt zuständig, während der Gospelchor unter der fachkundigen Leitung von Vreni Brotschi wunderschöne Lieder zum Besten gab und damit den Anlass musikalisch umrahmte. Mit Freude waren die Sänger bei der Sache und die Zuhörer kamen nebst dem Chor in den Genuss von einigen ausgezeichneten Solisten. Am Klavier gekonnt begleitet wurde der Chor von Regula Grehn. Es war ein Ohrenschmaus der besonderen Art und fand allgemein grossen Anklang.