Traditionell feierte der reformierte Pfarrkreis Zuchwil am letzten Sonntag im Oktober den Erntedank mit dem Gospelchor „The Spirituals“ aus Schüpfen. Gegründet wurde dieser vor über 20 Jahren mit 20 Singenden und ist heute zu einem 40-köpfigen Chor angewachsen. Sanft wurden die Besucher in die Klänge des ersten Liedes „Joy comes back“ herangeführt, welche sich nach und nach in der Lautstärke und im Ausdruck steigerten um wieder in feinen, leisen Tönen auszuklingen. Durch den Gottesdienst führte Barbara Schäfer, sozialdiakonische Mitarbeiterin im Pfarrkreis Zuchwil, mit Worten des Dankens für die reiche Ernte nach diesem langen, trockenen Sommer. Eine gute Ernte sei der Lohn für die Arbeit, aber auch vor allem ein göttliches Geschenk.“ Passend dazu las Dora Schlup aus „Lukas 17 – Der dankbare Samaritaner“. „Dankbar sein gehört zu tief und echt empfundener Freude dazu“, so Barbara Schäfer. Vor der Predigt stimmte Chorleiterin Regula Remund am Klavier „Joshua fit the battle of Jericho“ und „Look fort he bare necessities“ an. Die Leadsängerin Mirjam Zbinden vermochte zusammen mit dem Chor das Publikum mit ihrem übergreifenden Enthusiasmus zu begeistern. Weitere bekannte Gospels folgten und die Besucher brachten ihre Freude mit einem grossen Applaus zum Ausdruck, der die Mitwirkenden zu einer Zugabe herausforderte. Nach dem gelungenen Anlass kamen die zahlreichen Besucher in den Genuss eines vom Pfarrkreisrat offerierten Apéros.