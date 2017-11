Die glp Fraktion ist zum Projekt eines neuen Alterszentrums St. Bernhard im Gebiet Langäcker positiv eingestellt. Die schwierige topographische Lage am bestehenden Standort ist nicht gut für ein Alterszentrum geeignet. Am neuen Standort im Langäcker können die Erreichbarkeit für Besucher, Personal, Rettungsdienste und Lieferanten sowie auch die Ausflugsmöglichkeiten für die Bewohnerinnen und Bewohner erheblich verbessert werden. Die glp Fraktion stimmt daher der Abgabe von Bauland im Baurecht zu und genehmigt die Teiländerung Nutzungsplanung.

Im Schlussbericht Schulraumplanung bis 2030 ist zu entnehmen, dass in der kurzen Frist kein Handlungsbedarf besteht. In der mittleren Frist jedoch, je nach Bevölkerungswachstum in Wettingen, sowie in Neuenhof und Würenlos und je nach Entwicklung der Bautätigkeiten ein Primar- und ein Bezirksschulhaus benötigt werden. Eine rollende Schülerplanung wird helfen, den geeigneten Zeitpunkt für einen Neubau dieser Schulen zu finden, so dass keine übereilten Entscheide gefällt werden müssen. Die glp Fraktion nimmt den Schlussbericht zur Kenntnis.

Die glp Fraktion stimmt dem Reglement der Musikschule Wettingen zu. Die Integration der Musikschule in die Schule Wettingen ist sinnvoll und der Musikunterricht wird als Teilgebiet der Schule Wettingen verstanden. Auch können Synergien genutzt wie auch Zusammenarbeitsformen aufgebaut werden.

Die glp Fraktion stimmt beiden Kreditabrechnungen zu und ist erfreut, dass beide mit einer Kreditunterschreitung abgeschlossen werden können, bei der Erneuerung der Wasserversorgung; Umsetzung „Generelles Wasserversorgungsprojekt“ beträgt die Unterschreitung 12.06% und bei der Erarbeitung einer Totalunternehmer (TU)-Submission für den Neubau eines Turnhallentrakts mit Dreifach-Turnhalle in der Schulanlage Margeläcker 1.51%.

Orun Palit, Fraktionspräsident glp Wettingen