Fislisbach ist die erste Aargauer Gemeinde mit zwei grünliberalen im Gemeinderat.

«Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht … aber es wächst beständig. Dieses Gras möchte ich behutsam und nachhaltig mitpflegen.» Mit diesem Leitsatz hatte Vanessa Kleeb an den Gemeinderatswahlen 2017 für sich geworben und sich gegen zwei Mitbewerberinnen durchgesetzt. Seit 1. Januar 2018 engagiert sich die ausgebildete Sozialarbeiterin und Gartenkursleiterin im Gemeinderat Fislisbach. Mit ihrem Beitritt zu den Grünliberalen per Anfang Jahr sitzen nun mit Andreas Mahler zwei glp-politisierende im Fislisbacher Gemeinderat. Dies ist einmalig im Kanton Aargau und nach ihrer Aussage bezeichnend für den grünliberalen Aufwind. Vanessa Kleeb und Andreas Mahler wollen in Zukunft noch stärker zusammenarbeiten und sich mit doppelter Kraft für liberale Umwelt-Themen in Fislisbach und darüber hinaus einsetzen.