Gipfeli-Verteilaktion der SVP Bezirk Laufenburg im Mettauertal und in Gansingen

Auch am vergangenen Sonntag waren die Grossratskandidaten der SVP Bezirk Laufenburg aktiv. Sie spazierten durch das Mettauertal und Gansingen und überreichten frische Sonntagsgipfeli an viele Fricktalerinnen und Fricktaler. Die Kandidaten der SVP Bezirk Laufenburg sind in den verschiedensten Dörfern des Bezirks vor Ort bei den Menschen, weil ihnen das Fricktal am Herzen liegt. Die Grossratskandidaten der SVP Bezirk Laufenburg stehen ein für starke Gemeinden und wehren sich gegen immer mehr Zentralisierungen. Lebendige Fricktaler Dörfer mit Schulen im Ort, gute Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze auch abseits der grossen Zentren, sind wichtige Themen der SVP Kandidaten. Mit Liste 1 (SVP Bezirk Laufenburg) wählt man Kandidaten, welche sich aus Überzeugung für die Stärkung des Fricktals und des ländlichen Raums einsetzen.