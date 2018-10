Ludothek Gipf-Oberfrick hatte Anfang Juni gross eingeladen, denn es gab einen wichtigen Anlass zum Feiern. Zum zehnten Mal schon jährte sich das Gründungsdatum der fröhlichen Spielenden im Aargau bei Laufenburg. Zum Jubiläum richteten die Mitglieder des Gipf-Oberfricker SpielTreff in der Ludothek ein kleines Turnier in ihrem Lieblingsspiel Dog aus sowie ein paar grössere Internetspiele Turniere.

Dank reger Beteiligung und begeisterten Gästen konnten beim Turnier drei Tische Dog gleichzeitig bespielt werden. Das Dutzend Gäste machte sich bei fröhlichen Runden am Tisch, Sekt und guter Laune einen schönen Tag und beging würdig das Bestehen der ersten Dekade für den SpielTreff.



Das einzigartige Spiel „Dog“ hat nicht nur die Mitglieder des SpielTreff begeistert und überzeugt. Beim Turnier zum zehnjährigen Jubiläum Anfang März gab es einige spannende Runden, an denen sich die Gäste ebenso erheitern konnten wie die Ausrichtenden aus Gipf-Oberfrick. Bei zwölf Personen an drei Tischen war die Stimmung durchweg gut, auch wenn hier oder da das eine oder andere Mal zu lange die guten Karten haben auf sich warten lassen. Dank guter Etikettierungen mittels einem neu angeschafften Etikettendrucker konnten dieses Jahr die Spielübersichtsblätter perfekt gestaltet werden, was zu einem besserem Spielfluss verhalf.

Doch bei der äusserst angenehmen Atmosphäre in der Ludothek und bei dem grossartigen Ambiente aus Gemütlichkeit, bester Gesellschaft, guten Unterhaltungen und dem einen oder anderen Glas Sekt zum Jubiläum war das kein Problem. Hier standen der Spass, die Freude und das gemeinsame Zelebrieren des zehnten Geburtstages im Vordergrund. Da liess es sich auch mal mit einem lächelnden Auge darüber hinwegsehen, wenn die Spielsteine nicht ganz so geschwind über das Feld in Richtung Ziel rennen können.



Der SpielTreff in Gipf-Oberfrick wird natürlich daran arbeiten, auch weitere zehn Jahre zu bestehen und hat zu jeder Zeit eine offene Tür für Gäste, die gerne mitspielen möchten oder für Menschen, die sich regelmässig in der Ludothek treffen und engagieren möchten. An jedem ersten Mittwoch im Monat um halb acht Uhr abends trifft sich seit nunmehr einer Dekade wöchentlich knapp ein Dutzend spiel- und sportwettbegeisterter Männer und Frauen in der Ludothek für Gemeinsamkeit, Austausch, Spass und Spiel.

Dog hat sich zum beliebtesten Spiel der Gruppe entwickelt, aber auch Siedler von Catan, Phase 10 oder andere werden hier gerne auf die Tische gepackt. Gewinner gab es natürlich wieder viele, auch die Internetspiele wie beispielsweise das Online Soccer kamen sehr gut an. Für Interessierte hat der SpielTreff auch eine Online Präsenz im Internet.