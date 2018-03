Der 22. Geräteturn- Frühlingswettkampf findet dieses Jahr am Samstag, 17. März, wieder in Oberentfelden statt. Der Sportverein SATUS Oberentfelden freut sich, mehr als 400 Turnerinnen und Turner willkommen zu heissen und einen spannenden Wettkampf verfolgen zu dürfen. Ganz speziell zu erwähnen ist dieses Jahr, das drei Vereine aus der Westschweiz antreten und wir zum ersten Mal unsere Nachbarn vom Getu Entfelden dabei haben werden.

Es werden alle Kategorien geturnt. Am Morgen starten unsere jüngsten Turnerinnen in der Kategorie 1. Am Nachmittag werden uns die schon etwas älteren Turnerinnen ihr Können zeigen und uns mit ihren Leistungen begeistern. Das Wettkampfprogramm ist auf www.satus-oberentfelden.ch abrufbar.

Unterstützen sie unsere Sportlerinnen und Sportler mit ihrer Anwesenheit und tosendem Applaus. Das Team unserer sensationellen Festwirtschaft heisst sie herzlich willkommen und freut sich, sie bedienen zu dürfen. Kommen sie vorbei und geniessen sie einen spannenden Wettkampftag, gute Begegnungen und gemütliches Beisammensein.