Generalversammlung Turnverein Rickenbach

Die GV des Turnvereins fand statt. Im neuen Gemeindesaal der Gemeinde Rickenbach begrüsste der Präsident 36 Mitglieder.

Nach einem kleinen Imbiss von Borner Sonja und Fehlmann Ruedi zubereitet eröffnete der Präsident die GV. Die Jahresberichte wurden vom Präsident Baumgartner Christian, Borner Sonja Frauenriege und Jäggi Roland Männerriege präsentiert. Die Kassiererin Leu Lisa referierte über die Jahresrechnung 2019 und dem Budget 2020, ihre Arbeit wurde mit einem kräftigen Applaus gut geheissen. 4 neue Mitglider konnten in die Frauenriege aufgenommen werden. Herzlich Willkommen im Verein. Was immer grosse Freude bereitet sind die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft. 12 Mitglieder durften ein kleines Geschenk für ihre Treue zum Verein entgegen nehmen. Mit Schlusswort des Präsident und seinen Wünschen an die Mitglieder endete die GV.

Turnverein Rickenbach