Die Generalversammlung des Schwingklubs Baden-Brugg fand im Restaurant Sonne in Windisch statt. Nach einem feinen Nachtessen eröffnete Präsident Samuel Läuchli die Versammlung und durfte 46 Mitglieder sowie 7 Gäste begrüssen. Als Tagespräsident amtete Sämi Läuchli und als Stimmenzähler Fredy Widmer. Kassier Roger Kaspar präsentierte die Jahresrechnung und das Budget, welches von der Versammlung gutgeheissen wurde. Der Jahresbericht des Präsidenten und das Tätigkeits-und Kurzprogramm der technischen Leiter Aktive, Samuel Schaffner und TL-Jungschwinger, Samuel Bearda wurden ebenfalls positiv aufgenommen. Samuel Läuchli tritt nach 14 Jahren Vorstandstätigkeit zurück und wurde für seine wertvollen Verdienste zum Klub-Ehrenmitglied ernannt. Als neuen Präsidenten wählte die Versammlung den bisherigen Vize-Präsidenten, Roman Wyler. Neu in den Vorstand und zum Vizepräsident gewählt wurde Patrick Huber. Hanspeter Geissmann gab sein Amt als Revisor ab und sein Nachfolger heisst Thomas Schreiber. Ebenfalls geehrt wurde Samuel Bearda, welcher am NWS-Schwingfest in Therwil seinen 1. Kranz gewinnen konnte. Nach der Pause zeigte Bea Hitz einen Dia-Bilderrückblick von der Schwingsaison 2017 und vom Aarg. Kantonalschwingfest in Brugg. 5 neue Aktivmitglieder wurden im Verein willkommen geheissen: Fabian und Pascal Huber aus Bözberg, Dominik Schwegler aus Gebenstorf, Jan Schuler aus Windisch und Philipp Knecht aus Untersiggenthal. Fredy Liebi überbrachte Grüsse der Schwinger-Veteranen und OK-Präsident Thierry Burkart blickte positiv und voller Stolz zurück auf das gelungene Aarg. Kant. Schwingfest 2017 in Brugg. In geselliger Runde und angeregten Gesprächen liess man den Abend gemütlich ausklingen.

Bea Hitz