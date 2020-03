Generalversammlung Schützenverein Neuendorf-Härkingen 2020

30 Schützinnen und Schützen nahmen an der Generalversammlung 2020 des Schützenvereins Neuendorf-Härkingen im Restaurant Hardeck in Neuendorf teil. Unter der speditiven Versammlungsleitung von Präsident Ueli Büttler konnte auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurückgeblickt werden. Am29. St. Sebastians-Schiessen nahmen 694 teil. Das St. Sebastians-Schiessen und der Lottomatch führten auch in der Kasse zu einem positiven Ergebnis. Im Schiesssport stach der Sieg der Gruppe «Mouchentätscher» mit den Schützen Jörg Nicklaus, Ueli Büttler, Matias Flück, Peter Flück und Helen Flück am Kantonalfinal der Gruppenmeisterschaft im Feld E heraus. Besonders erfreulich waren auch die 2 Finalteilnahmen von Lea Berger und Yannik Kempter am Eidgenössischen Jungschützenfest in Frauenfeld. Am Schluss klassierten sich unsere Junioren an diesem gesamtschweizerischen Anlass mit Rang 8 und 9 unter den Top Ten. Die beiden Vereinsmeister 2019 heissen in der Kategorie Sportgewehre Walter Füeg und in der Kategorie Ordonnanzgewehre Jörg Nicklaus. Im Ausblick auf des Jahr 2020 sind die Durchführung des Eidg. Feldschiessens in Neuendorf, die Teilnahme am Eidgenössischen Schützenfest in Luzern, eine eintägige Vereinsreise und die Erneuerung der Elektronischen Trefferanzeige zu erwähnen.

von Thomas Jäggi