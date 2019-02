Die 94. Generalversammlung unseres Vereins war mit 14 Traktanden fast überlastet. 17 Turner sowie 4 Delegierte des Turnvereins und der Frauenturngruppe konnte der Präsident Martin Reinhard im neuen Saal des Restaurants Widder in Derendingen begrüssen. Das Wichtigste sind und bleiben die Jahresrechnung und der Jahresbericht mit den turnerischen Aktivitäten vom letzten Jahr. Dieses Jahr konnten wir mit Hugo Flückiger ein neues Mitglied in unsere Turnerschar aufnehmen. Im Vorstand gingen zwei Demissionen ein, die unseres Aktuars Markus Kofmehl und jene des Vizepräsidenten Roland Ludaescher. Langjährige Vorstandsmitglieder, Markus mit 26 und Roland mit 20 Jahren! Ihnen wurde je ein Geschenk und eine Dankeskarte überreicht. Neu in den Vorstand wurde als Vizepräsident Fredy Straub und als Aktuar Jörg Gasche gewählt. Leider mussten wir auch zwei langjährige Mitglieder im Berichtsjahr durch den Tod verabschieden: unser Ehrenmitglied Hans Aeschbacher mit 51 Jahren Mitgliedschaft und Franz Broghammer (27 Jahre).

Für dieses Jahr steht wiederum ein reich befrachtetes Jahresprogramm an. Höhepunkt ist jedes Jahr unsere 4-tägige Turnerreise. Der erste Anlass in diesem Jahr gilt dem Besuch des Neubaus Bürgerspital Solothurn.

Jedes Jahr macht unser Verein auch einen Bareinzug zugunsten eines wohltätigen Vereins. Dieses Jahr kommt der Batzen dem D!ngkultclub Derendingen zugute.

Der Präsident schliesst die Versammlung mit dem Aufruf an die Mitglieder, aktiv für neue Mitglieder zu werben und verweist dabei auf die neue Website des MTV: http://mtvderendingen.clubdesk.com

Martin Reinhard, Präsident