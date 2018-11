Der seit sieben Jahren der Supporter-Vereinigung als Präsident vorstehende Guido Studer durfte eine höchst erfreuliche Zahl von 47 Personen, wovon zwei Gäste - darunter Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi - zur Jubiläumsversammlung begrüssen. Trotz den aktuell gelinde ausgedrückt, bescheidenen Leistungen der 1. Mannschaft des Fussballclubs Egerkingen konnte der Vorsitzende von einem weiteren erfolgreichen Vereinsjahr berichten. Damit reiht es sich in die heute bereits 40-jährige kontinuierliche und positive Entwicklung der Sponsorenvereinigung ein. Die gesunde Vereinsperformance äussert sich unter anderem in einem bei der Gründung vor 40 Jahren kaum je erwarteten Mitgliederwachstum sowie in einer entsprechend soliden und stabilen Finanzlage. Guido Studer unterliess allerdings nicht, seinen diversen Vorgängern im Präsidentenamt und seinen Vorstandskollegen für deren massgebender Beitrag zum heutigen soliden Vereinszustand den besten Dank auszusprechen. Im Weiteren verwies der Präsident in seiner Ansprache auf die diversen vom Vorstand initialisierten Aktivitäten, die jeweils auf ein reges Interesse stiessen. Neben den gemeinsamen Spielbesuchen mit Nachtessen in Luzern und Basel bleibt dabei der eindrückliche Ausflug vom letzten September mit der Fahrt auf der Furka-Dampfbahn in nachhaltiger Erinnerung.

Heute besteht die breit gestreute Supporter-Vereinigung aus Privatpersonen und Unternehmen aus Egerkingen, aber auch aus der Region Gäu, Thal und Olten, ja sogar weit über die Kantonsgrenzen hinaus. Der erfreuliche Mitgliederbestand hat sich mittlerweile bei rund 150 natürlichen und juristischen Personen eingependelt.



Der neben Aktuar Bruno von Arx seit der Vereinsgründung vor vier Jahrzehnten (!) als „Säckelmeister“ amtierende Unternehmer Reinhold Dörfliger bedankte sich in seiner Kassenpräsentation für die grosse Mitgliedertreue, die es dem Verein weiterhin erlaube, die Belange des Fussballclubs kontinuierlich und zielgerichtet finanziell zu unterstützen. Er betonte allerdings, dass die heute komfortable Finanzlage nur durch ein jahrzehntelanges vor- und umsichtiges Haushalten herbeigeführt werden konnte.

Nach einstimmiger Genehmigung der Sachgeschäfte des ersten Teils und dem vom Vereins offerierten und von Gastwirt Peter Felber wiederum hervorragend gekochten Traditionsmenü (Bernerplatte), präsentierte Vizepräsident Peter Weh einen Original-Kurzfilm des Schweizer Fernsehens über das legendäre 1/16-Cupfinalspiel des FC Egerkingen gegen den dannzumaligen Schweizer Fussballmeister FC Zürich aus dem Jahre 1979. Der Film rund um das legendäre Fussballereignis, das weit über 5000 Zuschauer anlockte, sorgte für viel Gelächter und Schmunzeln unter den Anwesenden, waren darin auch damals junge Akteure und Funktionäre zu bewundern, die sich noch heute aktiv um die Belange des hiesigen Fussballs sowie des FCE kümmern. Mit Fug darf festgestellt werden, dass die sehr starken Leistungen der FCE-Fussballer in den 70-er-Jahren zum finanziellen Grosserfolg des „Züri-Matsch“ und folglich zum Neubau der dringend benötigten neuen Sportanlage in der Egerkinger Mühlematt geführt haben. Im Zuge der dannzumaligen enormen Fussballbegeisterung in Egerkingen entstand denn auch die sich heutige unverändert bestens unterwegs befindende, breit abgestützte und damit bodenständige und heute zurecht feiernde Supporter-Vereinigung.

Bruno von Arx