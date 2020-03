Generalversammlung der Männerriege Bremgarten

Wiederum Aufnahme neuer Mitglieder

Präsident Thomas Hersperger durfte 50 Aktiv- und 3 Neumitglieder sowie Delegationen des Turnvereins, der Damen- und Frauenriege begrüssen.

Im vergangenen Vereinsjahr 2019 musste vom langjährigen Mitglied Franz Birchmeier Abschied genommen werden. Die Anwesenden gedachten Franz während einer Schweigeminute. Erfreulicherweise sind auf die Generalversammlung hin drei neue Mitglieder in die Männerriege eingetreten.

Einer der sportlichen Höhepunkte war das Eidg. Turnfest in Aarau, führte Thomas Hersperger in seinem Jahresbericht aus. Tatsächlicher Höhepunkt im Vereinsjahr war immer der Donnerstag, die wöchentliche Turnstunde. Bruno Steinmann, Fritz Hausherr und Rolf Füglistaler haben wiederum interessante, abwechslungsreiche, aber auch fordernde Turnstunden geboten. Mit ‚Mein Kompliment und herzlicher Dank‘, dankte der Präsident den drei technischen Leitern.

Guter Zusammenhalt mit den anderen Riegen des Turnvereins

Der Zusammenhalt unter den verschiedenen Riegen hat den Präsidenten im vergangenen Jahr besonders beeindruckt. Sei es der Plauschnachmittag organisiert vom Damenturnverein oder das Eidg. Turnfest in Aarau wie auch das West-Fest. Das vom Organisationskomitee bestens vorbereitete und von vier Riegen bestrittene West-Fest war nicht nur ein finanzieller Erfolg, auch dem ‚Kitt‘ unter den Riegen war es zuträglich.

Während seinen, mit gelungenen Fotos unterlegten Ausführungen, liess der technische Leiter Bruno Steinmann die verschiedenen Aktivitäten wie den Auffahrtsmarsch nach Regensberg, das Eidg. Turnfest in Aarau, dass Sommerprogramm mit Wandern, Velofahren, Grillabend und Weindegustation, die Vereinsreise nach Davos, die Beiz am Christchindlimärt und den Wintermarsch nochmals aufleben. Er durfte den fleissigsten Turnern Josef Rey, Bruno Schmid und Rocco Sperti gratulieren und sie mit einem Badetuch belohnen. 35 von 38 möglichen Turnstunden haben die drei Männerriegler absolviert.

Finanzen im Lot

Erich Schindler konnte während der Präsentation der Jahresrechnung einen bescheidenen Ertragsüberschuss präsentieren und aufzeigen, dass der Verein mit einem respektablen Vermögen auf finanziell guten Beinen steht.

Die Vorstandsmitglieder Thomas Hersperger (Präsident), Bernard Tardy (Vize-Präsident), Erich Schindler (Kassier), Bruno Steinmann (techn. Leiter), Fritz Hausherr (2. technischer Leiter) und Rolf Vogt (Aktuar) wurden zusammen mit den Revisoren Gérald Rebmann und Peter Vanal mit Akklamation in ihren Ämtern bestätigt.

Die technischen Leiter halten sich mit Kursbesuchen stets über die Entwicklungen im Männerturnen auf dem Laufenden und bieten abwechslungsreiche, kompetent geführte Turnstunden an. Neue Turner sind jederzeit herzlich willkommen. Geturnt wird jeweils am Donnerstagabend ab 20.00 Uhr in der Turnhalle Isenlauf. Auskünfte dazu können gerne bei Präsident Thomas Hersperger, Telefon 056 631 28 72, oder beim technischen Leiter Bruno Steinmann, Telefon 056 633 20 16, eingeholt werden.