An der Generalversammlung der FDP Rupperswil wurden im ersten Teil die Traktanden der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2017 besprochen. Der Aufwandüberschuss der Gemeinde war absehbar und überrascht daher nicht. Erst recht gilt es, auch künftig grösstes Augenmerk auf die Finanzen zu legen. Insbesondere der Aufwandsposten "soziale Sicherheit" ist nahezu explodiert. Es drängt sich auf, diesen Posten noch enger zu begleiten und eventuell aktuelle Abläufe kritisch zu hinterfragen. Bezüglich der Einbürgerungen entwickelte sich eine Grundsatzdiskussion, in der zu spüren war, dass der Grossteil der Bevölkerung – und insbesondere unsere Versammlung - mit dem bestehenden nationalen Recht wohl nicht glücklich ist. Des Weiteren wurde die vorgeschlagene Teilrevision der Gemeindeordnung eingehend diskutiert. Einige Mitglieder der FDP Rupperswil hinterfragen die geplante Erhöhung der Kompetenzsumme des Gemeinderates für Grundstückgeschäfte von CHF 1,5 auf neu CHF 2,0 Mio. Gerade in der aktuellen Situation wird gewünscht, auf Gemeindeebene weiterhin mitentscheiden zu dürfen.

Im Anschluss an die von Frau Vizeammann Claudia Klein-Kübler vorgetragenen Traktanden übernahm der Tagespräsident Stefan Farner die Leitung des Traktandums Wahlen, bei dem es um die Wiederwahl des Vorstandes ging. Die bisherigen Mitglieder (Luigi Scura, Präsident; Michael Vock, Vizepräsident; Claudia Klein-Kübler, Gemeinderätin und Frau Vizeammann; Pascal Johner, Kassier) wurden ebenso einstimmig gewählt wie der bisherige Beisitzer Patrick Weber, der nun als stimmberechtigtes Mitglied den Vorstand ergänzt.

Für die bevorstehenden Kommunalwahlen konnte die FDP Rupperswil wieder geeignete Kandidaten nominieren. Besonders erfreut sind wir über die Bereitschaft von Claudia Klein-Kübler, sich für eine weitere Amtsperiode als Gemeinderätin und Frau Vizeammann zur Verfügung zu stellen. Die FDP empfiehlt zudem die Wiederwahl der bisherigen Max Ott (Steuerkommission), Stefan Farner und Roger Ramseyer (beide Mitglied des Wahlbüros). Für die Finanzkommission konnte mit Ettore Mariani ein versierter Fachmann gewonnen werden.

Im Anschluss an die Generalversammlung liess man den Abend in gemütlicher Runde bei Speis und Trank ausklingen.