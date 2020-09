CVP Die Mitte Kandidatinnen und Kandidaten vor dem Volg in Wallbach. Trotz Corona konnten die Organisatoren gegen 40 Portionen frisches CVP Rübli Risotto an die interessierte Bevölkerung abgeben. Mit dem entsprechenden Corona-Abstand fanden interessante Gespräche zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten und der Bevölkerung statt. Am nächsten Donnerstag sind wir ab 17.30 Uhr gegenüber dem Volg in Zeiningen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch CVP Die Mitte Bezirk Rheinfelden.

Alfons P.Kaufmann