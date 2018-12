Mal wieder aus dem Haus, etwas erleben – gemeinsam: Der Besuchs- und Begleitdienst des Roten Kreuzes Kanton Solothurn bringt Menschen zusammen. Und lindert Einsamkeit.

Ruth Rundle aus Biberist weiss, wie sich Einsamkeit anfühlt. Seit dem Tod ihres Mannes lebt die 87-Jährige alleine. Zwar pflegen ihre zwei Töchter den Kontakt so gut, wie ihnen dies nebst Familie und Beruf möglich ist. Doch die eine Tochter lebt in England; die andere zwar in der Schweiz, aber ebenfalls nicht um die Ecke. Auch ihren Bruder, der in Bülach in einem Altersheim lebt, sieht Ruth Rundle weniger oft, als sie sich das wünscht. Dazu kommt, dass sie noch nicht lange in Biberist lebt, kaum Leute aus dem Dorf kennt.

Jetzt läuft etwas

Eigentlich ist Ruth Rundle ein geselliger Mensch. Sie hat früher als Köchin in einer Schule gearbeitet. Sie mag es, wenn etwas läuft. Seit knapp einem Jahr hat Ruth Rundle nun jede Woche Besuch – von Verena Meyer aus Derendingen. Sie arbeitet beim Besuchs- und Begleitdienst (BBD) des SRK Kanton Solothurn. Mit Ruth Rundle unternimmt sie Ausflüge in die Stadt, fährt mit ihr auf den Balmberg, schlendert mit ihr durch die Verenaschlucht. Das unternehmungslustige Duo trinkt jeweils einen Kaffee in einer Beiz. «Ich geniesse es, unter Menschen zu sein, zu schauen und zu beobachten», sagt Ruth Rundle.

Verena Meyer hat ihr vorgeschlagen, dem örtlichen Turnverein beizutreten. Nun geht Ruth Rundle jeweils mittwochs turnen. «So komme ich unter die Leute und kann mich erst noch bewegen», freut sie sich.

Sich nützlich machen

Die Freude von Ruth Rundle beschwingt auch Verena Meyer, welche sich beim BBD als Freiwillige engagiert. Nach ihrer Pensionierung wurde ihr bewusst, dass sie sich weiter nützlich machen will. «Zu sehen, wie Ruth Rundle während unseren Ausflügen und beim Turnen auflebt, bereichert mich.»

Möchten auch Sie bereichert werden? Oder möchten Sie sich freiwillig engagieren? Melden Sie sich: Mario Wüthrich, 032 544 65 83; mario.wuethrich@srk-solothurn.ch

Weitere Informationen: srk-solothurn.ch