Am 24. September 2017 wurden im Aargau die Gemeindebehörden für die Amtsperiode 2018 – 2021 gewählt. Erstmals hat die SVP Niederwil-Nesselnbach / Fischbach-Göslikon zwei Kandidaten ins Ren-nen um die Gemeinderatssitze in Niederwil geschickt. Und schon im ersten Anlauf ist das Unterfan-gen geglückt: Mit dem 42-jährigen Bankkaufmann Daniel Pietsch nimmt ein zweites Mitglied der SVP Einsitz in den Gemeinderat.

Gross war die Freude an der Wahlfeier in der Garage Gratwohl in Nesselnbach: Der amtierende Vize-ammann Peter Gauch erzielte ein Glanzresultat und wurde als bestgewählter Gemeinderat in seinem Amt bestätigt. Auch das Wahlergebnis von Daniel Pietsch durfte sich sehen lassen. Mit über 200 Stimmen über dem absoluten Mehr konnte er die Gratulationen als frisch gebackenes Exekutivmit-glied der Gemeinde Niederwil entgegennehmen.

An der Wahlfeier in Nesselnbach waren über 40 Parteimitglieder anwesend und auch aus den be-nachbarten Gemeinden und Bezirken wurden den beiden Gewählten Glückwünsche überbracht. Bei einem schmackhaft sämigen Risotto, zubereitet von Hugo Gratwohl und Reto Gehrig, verfolgten die Anwesenden die live auf Tele M1 übertragenen Wahlergebnisse aus den anderen Gemeinden, die teilweise ebenfalls für positive Überraschungen sorgten.

Der Ortsparteivorstand dankt allen Stimmbürgern für die Unterstützung unserer Kandidaten!

Vorstand SVP Niederwil-Nesselnbach / Fischbach-Göslikon