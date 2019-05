2010 fusionierte Rohr mit Aarau. 2019 schlossen sich Attelwil und Reitnau zusammen, per 1.1.2020 werden Brugg und Schinznach Bad eine politische Gemeinde. Im Rheintal prüfen momentan 10 Gemeinden einen Zusammenschluss. Im Fricktal wird Ende Juni über die Fusion von Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen abgestimmt. In der Region Aarau denken Aarau, Densbüren, Oberentfelden, Suhr und Unterentfelden über den «Zukunftsraum Aarau» nach. – Und in der Region Zofingen?

Seit der Fusion von Mühlethal und Zofingen im Jahr 2002 ist einiges passiert. 2009 scheiterte in Strengelbach die Überprüfung der Eigenständigkeit oder ein Zusammenschluss mit Zofingen am Referendum. Drei Jahre später scheiterte dasselbe Ansinnen auch in Brittnau vor dem Volk. Im Januar 2013 verwarfen die Stimmberechtigten an der Urne den Zusammenschluss von Uerkheim und Zofingen. Schliesslich zog sich der «Verein Stadt Region Zofingen» im Mai 2016 operativ zurück. Er hatte das Ziel, die Gemeinden Aarburg, Oftringen, Rothrist und Zofingen zu fusionieren, um damit die Region Zofingen zu stärken.

Für die Region Zofingen ist eine laufende Lagebeurteilung wichtig. Die heute gegebenen Strukturen sind nach wie vor schwerfällig und behindern die Entwicklung der Region auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Von einer Aufbruchsstimmung ist die Region weit entfernt.

Wieviel Dynamik hat der neue Finanzausgleich in das Thema gebracht? Wo liegen die Chancen bezüglich Wirtschaft, Verkehr, Bildungseinrichtungen, Altersversorgung oder Steuern? Wie sollen Fusionsgedanken koordiniert werden und wie kann sichergestellt werden, dass die Region Zofingen die aktuelle Dynamik im Kanton Aargau nicht verschläft?

Darüber diskutieren am 13. Mai 2019 um 19.30 Uhr nach einem Eingangs-Referat von Urs Hofmann, aktueller aargauischer Landammann, im Bürgersaal im Zofinger Rathaus: Hans-Ruedi Hottiger (Stadtammann Zofingen), Peter Gehler (Präsident Wirtschaft Region Zofingen), Roger Lehner (ehem. Gemeindeammann Attelwil) und Gabriela Suter (Grossrätin und Präsidentin SP Aargau) unter der Leitung von Lukas Fankhauser (Schulpflegepräsident Zofingen). Die Bevölkerung ist zu diesem, von der SP Zofingen-Uerkheim-Brittnau, organisierten Anlass herzlich eingeladen.