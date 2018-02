Geld, Schmerz und Trauer

Diese drei Wörter sind an der Veranstaltung vom 16. Februar 2018 im Pfarreizentrum St. Agatha in Dietikon eingehend von den Referenten: Sandra Fluri Palliative Car Nurse, Joseph M. Bonnemain Seelsorger Spital Limmattal und Sandra Fluri Palliative Car Nurse sowie die 90 anwesenden Gäste diskutiert worden. Die Selbstbestimmung über Tod und Sterben wird ethisch, seelsorgerisch und pflegerisch, auseinandergenommen und erläutert. Der freie Wille eines Menschen soll auch in den letzten Stunden ernst genommen werden.

Geld, wer dies besitzt kann sich damit alles erkaufen und bestimmen wie auch sein eigenes Ableben. Oft wird dies gewählt, da die Menschen krank, einsam sind und keine Schmerzen erleben wollen. Menschen die hilflos sind und niemandem mehr zur Last fallen wollen. Solche Menschen sehen oft nur einen Ausweg und wählen den Freitod oder die Selbstbestimmung durch eine Organisation.

Schmerzen, es gibt zwei Arten von Schmerzen, seelische und körperliche. Den seelischen Schmerz kann durch gute Gespräche mit einem Seelsorgeteam, Familie oder Freunde gemildert werden sowie körperliche in einer Palliativpflege. In dieser Palliativmedizin wurden in den letzten Jahren sehr grosse Fortschritte erzielt. Niemand muss heute mehr körperliche Schmerzen ertragen. Sie behandelt Schmerzen und andere körperliche, psychosoziale und spirituelle Herausforderungen als Ganzes. Sie fokussiert lediglich anders als die klassische Medizin. Im Zentrum steht nicht die Heilung eines Patienten, sondern der Versuch, die ihm verbleibende Zeit so gut erträglich wie möglich zu machen.

Trauer, jede Person geht mit der Trauer anders um. Wenn wir von einem lieben Menschen vorbereitet oder unvorbereitet Abschied nehmen müssen, sind wir traurig und oft auch wütend. Bis sich das Bewusstsein, dass auch Sterben zum Leben gehört, flächendeckend in Form von speziellen Abteilungen oder Einrichtungen niederschlägt, braucht es jedoch noch Zeit. Der Tod ist das letzte Tabu in der Gesellschaft. Obwohl wir heutzutage generell offener sind und darüber sprechen. Eines wurde uns wiederum klar und wir haben es auf unseren weiteren Weg mitgenommen, dass es von grosser Wichtigkeit ist unser soziales Umfeld zu pflegen und ihm Sorge zu tragen.

Sind wir traurig und möchten ein gleichgesinntes Umfeld gibt es vielerorts ein Trauerkaffee oder eine Trauerrunde. Scheuen wir uns nicht diese zu besuchen oder suchen das Gespräch auch mit einem Seelsorgeteam.

Bericht: Elisabeth Binder-Müller KAB VS-Mitglied



Photos: Anton Scheiwiller