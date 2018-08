Olten Gute Laune herrschte an der 16. Auflage des Traditionsanlasses

Am vergangenen Samstag fand zum 16. Mal das zur Tradition gewordene Paul Brandt-Strassenfest statt. Das OK um Franco Giori (Leitung), Andreas Baumann, Thomas Lüthi und Sascha Rohner hatte den Anlass im Vorfeld an zwei Sitzungen besprochen. «Es ist bereits ein eingespieltes Team», meint Giori. Vor einem Jahr – nach einjährigem Unterbruch – hatte es die Organisation von Rosie Roberti übernommen, die den Anlass seit den Anfängen im Jahr 2002 auf die Beine gestellt, seither geleitet hatte, aber vor drei Jahren weggezogen war. Letztes Jahr wurde Roberti in würdigem Rahmen verabschiedet und ihr langjähriges Wirken verdankt.

Bänke, Tische, Girlanden-Beleuchtung, ein leistungsfähiger Grill, ein Kühlschrank und vieles mehr mussten im Vorfeld beschafft und danach wieder abgeräumt und versorgt werden. Es war wie jedes Jahr: «Jeder bringt das zu essen mit, was er möchte. Alle profitieren davon. Und gegenseitiges Sich-Kennenlernen, Austausch und gemütliches Beisammensein stehen dabei im Vordergrund», fasst Giori das Motto des Quartierfestes zusammen. In der Tat: Salate, Zopf und selbstgemachte Kuchen reicherten das Buffet an, und die verschiedenen Tranksamen vervollständigten das Angebot.

Nicht zu vergessen sind die «Skelters», die Tretautos, die von Peter Ernst aus Boningen, der an der Paul Brandt-Strasse aufwuchs, Jahr für Jahr geliefert und von den Kids jeweils sehnsüchtig erwartet werden. Hinzu kam, dass das Quartierfest vom prächtigen Wetter profitieren konnte: Angenehme Temperaturen, etwas Bewölkung und kein Niederschlag bildeten den entsprechenden Rahmen. Mit einem kleinen Unkostenbeitrag von fünf Franken pro Person war man mit dabei, und auch im kommenden Jahr soll der gesellige Event durchgeführt werden – dannzumal allerdings ausnahmsweise am vierten und nicht am dritten August-Samstag.

Von Beat Wyttenbach