Geburtstagsgrüsse der Gemeinde Reinach im November 2019

Herzliche Gratulation zum 90. Geburtstag

Frau Margaritha Stauffer, Sandgasse 1, 5734 Reinach feiert am 1. November 2019 ihren 90. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung gratulieren Frau Stauffer recht herzlich zu diesem speziellen runden Wiegenfest und wünschen ihr viel Glück und Gesundheit im neuen Lebensjahr.

Am 21. November 2019 kann auch Hans Peter Müller, Altersheim Sonnenberg, Neudorfstrasse 55, 5734 Reinach diesen schönen runden Geburtstag feiern. Der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung gratulieren auch Herrn Müller recht herzlich und wünschen ihm viele schöne und frohe Stunden im neuen Lebensjahr.

Herzliche Gratulation zum 91. Geburtstag

Herr Hubert Utsch, Sonnenweg 11, 5734 Reinach feiert am 7. November 2019 seinen 91. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung gratulieren Herrn Utsch recht herzlich und wünschen ihm viel Glück und Gesundheit im neuen Lebensjahr.

Am 25. November 2019 kann auch John Heuberger, Viehmarktstrasse 3, 5734 Reinach seinen 91. Geburtstag feiern. Der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung gratulieren Herrn Heuberger recht herzlich und wünschen ihm viele schöne und frohe Stunden im neuen Lebensjahr.

Herzliche Gratulation zum 92. Geburtstag

Frau Heidi Haller, Neuquartierstrasse 4, 5734 Reinach feiert am 4. November 2019 ihren 92. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung gratulieren Frau Haller recht herzlich und wünschen ihr viel Glück und Gesundheit im neuen Lebensjahr.

Am 11. November 2019 kann auch Ifanger Pius, Kirchenbreitestrasse 30, 5734 Reinach seinen 92. Geburtstag feiern. Der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung gratulieren Herrn Ifanger recht herzlich und wünschen ihm viele schöne und frohe Stunden im neuen Lebensjahr.

Frau Maria Theresia Henzmann, im Altersheim Falkenstein in Menziken, mit gesetzlichem Wohnsitz in 5734 Reinach feiert am 27. November 2019 ihren 92. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung gratulieren Frau Henzmann recht herzlich und wünschen ihr viel Glück und Gesundheit im neuen Lebensjahr.

Herzliche Gratulation zum 94. Geburtstag

Frau Dora Kaiser, Breitestrasse 51, 5734 Reinach feiert am 17. November 2019 ihren 94. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung gratulieren Frau Kaiser recht herzlich und wünschen ihr viel Glück und Gesundheit im neuen Lebensjahr.