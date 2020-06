Geburtstagsgrüsse der Gemeinde Reinach im Juni 2020

Herzliche Gratulation zum 90. Geburtstag

Am 08. Juni feiert Frau Elisabeth Horisberger, Mülleracker 12 in Reinach ihren 90. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung gratulieren Frau Horisberger recht herzlich zu diesem runden Wiegenfest und wünschen ihr viel Glück und gute Gesundheit im neuen Lebensjahr.

Am 16. Juni darf auch Frau Ursula Lienhard, Breitestrasse 45 in Reinach ihren 90. Geburtstag feiern. Der Gemeinderat und die Bevölkerung von Reinach gratulieren Frau Lienhard recht herzlich zum runden Wiegenfest und wünschen ihr viel Glück, gute Gesundheit und viele frohe Stunden im neuen Lebensjahr.

Herzliche Gratulation zum 91. Geburtstag

Am 02. Juni feiert Herr Hans Disler, Altersheim Dankensberg in Beinwil am See seinen 91. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung gratulieren Herrn Disler recht herzlich und wünschen ihm viel Glück und gute Gesundheit im neuen Lebensjahr.

Am 11. Juni feiert Frau Alice Disler, Altersheim Dankensberg in Beinwil am See ebenfalls ihren 91. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung gratulieren Frau Disler ganz herzlich und wünschen ihr viel Glück, gute Gesundheit und viele schöne Stunden im neuen Lebensjahr.

Am 11. Juni darf auch Herr Rudolf Maurer, Sandgasse 1 in Reinach seinen 91. Geburtstag feiern. Der Gemeinderat und die Bevölkerung von Reinach gratulieren Herrn Maurer recht herzlich und wünschen ihm viel Glück, gute Gesundheit und viele frohe Stunden im neuen Lebensjahr.

Am 19. Juni feiert Herr Anton Roos, Wynastrasse 1 in Reinach seinen 91. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Bevölkerung von Reinach gratulieren Herrn Roos recht herzlich zu diesem Wiegenfest und wünschen ihm viel Glück und gute Gesundheit im neuen Lebensjahr.

Herzliche Gratulation zum 92. Geburtstag

Am 11. Juni feiert Frau Gertrud Heitz, Schorenstrasse 20 in Reinach ihren 92. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung gratulieren Frau Heitz recht herzlich und wünschen ihr viele schöne und frohe Stunden im neuen Lebensjahr.

Herzliche Gratulation zum 96. Geburtstag

Frau Gertrud Gloor, Asana Spital in Menziken feiert am 21. Juni ihren 96. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Bevölkerung von Reinach gratulieren Frau Gloor recht herzlich und wünschen ihr im neuen Lebensjahr viel Glück und gute Gesundheit.

Herzliche Gratulation zum 97. Geburtstag

Am 28. Juni feiert Frau Loni Notter, Asana Spital in Menziken ihren 97. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Bevölkerung von Reinach gratulieren Frau Notter recht herzlich zu diesem Wiegenfest und wünschen ihr viel Glück und gute Gesundheit im neuen Lebensjahr.