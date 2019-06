Herzliche Gratulation zum 90. Geburtstag

Herr Hans Disler, Altersheim Dankensberg, Beinwil am See, mit gesetzlichem Wohnsitz in Reinach AG, feiert am 2. Juni 2019 seinen 90. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung gratulieren Herrn Disler recht herzlich und wünschen ihm im neuen Lebensjahr viel Glück und gute Gesundheit.

Am 11. Juni 2019 feiert Herr Rudolf Maurer, Sandgasse 1, 5734 Reinach, ebenfalls seinen 90. Geburtstag. Zu diesem runden Wiegenfest gratulieren ihm der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung recht herzlich und wünschen ihm im neuen Lebensjahr viele schöne und frohe Stunden.

Frau Alice Disler, Altersheim Dankensberg, Beinwil am See, mit gesetzlichem Wohnsitz in Reinach AG, darf am 11. Juni 2019 ihren 90. Geburtstag feiern, wozu ihr der Gemeinderat und die Bevölkerung Reinach recht herzlich gratulieren. Mögen im neuen Lebensjahr viele schöne und frohe Stunden auf sie warten.

Am 19. Juni 2019 feiert Herr Anton Roos, Wynastrasse 1, 5734 Reinach, seinen 90. Geburtstag. Zu diesem runden Wigenfest gratulieren Herrn Roos der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung ganz herzlich und wünschen ihm viel Glück und gute Gesundheit im neuen Lebensjahr.

Herzliche Gratulation zum 91. Geburtstag

Am 11. Juni 2019 feiert Frau Gertrud Heitz, Schorenstrasse 20, 5734 Reinach, ihren 91. Geburtstag, wozu ihr der Gemeinderat und die Bevölkerung von Reinach recht herzlich gratulieren. Mögen Sie im neuen Lebensjahr viel Glück und gute Gesundheit begleiten.

Herzliche Gratulation zum 94. Geburtstag

Herr Robert Bangerter, Sandgasse 19B, 5734 Reinach, feiert am 1. Juni 2019 seinen 94. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung gratulieren Herrn Bangerter recht herzlich zu diesem hohen Wiegenfest und wünschen ihm viel Glück und Gesundheit im neuen Lebensjahr.

Herzliche Gratulation zum 95. Geburtstag

Frau Gertrud Gloor, Asana Spital Menziken, mit gesetzlichem Wohnsitz in Reinach, feiert am 21. Juni 2019 ihren 95. Geburtstag. Zu diesem speziellen Wiegenfest gratulieren Frau Gloor der Gemeinderat und die Bevölkerung von Reinach recht herzlich und wünschen ihr für's neue Lebensajahr nur das Beste.

Herzliche Gratulation zum 96. Geburtstag

Am 28. Juni 2019 darf Frau Loni Notter im Asana Spital in Menziken, mit gesetzlichem Wohnsitz in Reinach, ihren 96. Geburtstag feiern. Zu diesem speziellen Wiegenfest gratulieren ihr der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung recht herlzlich und wünschen ihr im neuen Lebensjahr viele schöne und frohe Stunden.

Herzliche Gratulation zum 97. Geburtstag

Frau Lydia Zubler, Altersheim Dankensberg, Beinwil am See, mit gesetzlichem Wohnsitz in Reinach, darf am 20. Juni 2019 ihren 97. Geburtstag feiern. Der Gemeinderat und die Bevölkerung von Reinach gratulieren Frau Zubler ganz herzlich zu diesem hohen Wiegenfest und wünschen ihr viel Glück und gute Gesundheit im neuen Lebensjahr.