Einmal mehr kamen die Boswiler Senioren in den Genuss einer spannenden Betriebsbesichtigung im Freiamt: Die Aufbereitung von Gemüsen und Früchten für Gastrobetriebe.

Daniel Käppeli, zusammen mit Bruder Walter Geschäftsleiter des Betriebes «Gebrüder Käppeli Gastro-Service» in Merenschwand/Rickenbach, begrüsste die 37 Besucher aus Boswil. Nach dem diese im vorgeschriebenen «Hygiene-Dress» eingekleidet waren, erläuterte Käppeli in markigen Worten die Geschichte seiner Familie und seines Werdeganges. Mit seinem zugegebenermassen teils «hemdsärmlig-mutigen» Vorgehen überwarf er sich öfters mit den Ideen seines Vaters und den Vorgaben seitens der Behörden. Sein Wirken und Schaffen war jedoch erfolgreich, dass im Herbst 2008 ein Neubetrieb mit umfangreichem Maschinenpark eingeweiht werden konnte. Rund neun Jahre später konnten die beiden Brüder Walter und Daniel den Betrieb von Walter Senior übernehmen. Aus einem gemischtwirtschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb ist so ein KMU, mit rund 50 Mitarbeitenden, zur Verarbeitung und Handel mit Lebensmitteln, hervorgegangen – eingetragen als «Gebrüder Käppeli Gastro-Service».

Mit diesen Hintergrund-Informationen führte Käppeli anschliessend durch den Betrieb. Neben zahlreichen, automatisierten Schäl-, Rüst- und Abpack-Anlagen, ist auch geschickte Handarbeit noch gefragt, was beim speditiven «Rüebli-Rüsten» beobachtet werden konnte.

«Unsere Rüst- und Waschwässer werden heute in einer internen Abwasser-Vorreinigung behandelt, was uns viel Ärger mit dem Betreiber der regionalen Kläranlage erspart hat», erläuterte Käppeli auf dem Rundgang. Das Hauptziel sei jedoch die Kundenzufriedenheit: Eine kurzfristige Lieferbereitschaft und termingerechte Auslieferung einer optimalen Produkte-Qualität, ergänzt Käppeli seine Ausführungen. Beim abschliessenden Apéro wurde weiter diskutiert und die verbliebenen Fragen bereitwillig und kompetent von Daniel Käppeli beantwortet.