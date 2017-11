Die CVP Würenlingen freut sich, dass sie mit Bernhard Meier einen kompetenten und engagierten Kandidaten für den Gemeinderat zur Wahl empfehlen kann.

Seinen Lebenslauf und seine Motivation finden Sie unten in seinen eigenen Worten. Bernhard Meier ist der Vertreter für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Würenlingen, genau nach seinem Motto «För Sie, för eus, för all»

«För Sie, för eus, för all»

Als jüngstes von 6 Kinder bin ich 1964 in Würenlingen geboren. Meine ganze Schulzeit habe ich in Würenlingen verbracht. Nach meinem Schulabschluss durchlief ich eine Berufslehre als Maschinenmechaniker in einem Kleinbetrieb in Kleindöttingen. Anschliessend absolvierte ich eine Weiterbildung zum Betriebsfachmann. Über mehrere Jahre war ich in leitenden Funktionen tätig, u.a. bei der ABB, wo ich meine Erfahrungen und Wissen einbringen konnte, mich aber auch weiterentwickelte.

Seit dem Jahr 2010 bin ich als Bereichsleiter bei dem Ausbildungsverbund libs in Baden verantwortlich für rund 90 Polymechaniker- und Konstruktionslernende im ersten und zweiten Lehrjahr. Den Antrieb, Jugendliche bei ihren ersten Schritten in der Berufswelt zu begleiten, sehe ich als lohnenswerte Investition in eine gute Zukunft.

Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie und Freunden. Rund ums Haus finde ich immer wieder eine Beschäftigung und Ausgleich zum Berufsalltag. Ich bin ein begeisterter Fasnächtler und habe seit Beginn der Fasnacht in Würenlingen an jedem Umzug entweder mit dem Breitequartier oder den Teemöckeguuger teilgenommen. Auch andere kulturelle, wie auch gesellschaftliche Anlässe in unserem Dorf sind mir wichtig. Deshalb setze ich mich für den Erhalt solcher Anlässe aktiv ein.

Für den benachbarten TV Endingen, welcher mit seiner 1. Handballmannschaft zur Zeit in der höchsten Schweizer Liga spielt, arbeite ich ehrenamtlich am Schiedsrichtertisch und bin für die Technik verantwortlich.

Ich kandidiere für den Gemeinderat und setze mich für die Förderung und Unterstützung der Würenlinger Dorfkultur, eine zukunftsorientierte Dorfentwicklung sowie einen haushälterischen Einsatz mit Steuergeldern ein.

Mit Motivation, Erfahrung und Engagement erfülle ich Ihre Erwartungen - für Sie, für eus, für all.