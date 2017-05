Mit einer feierlichen Attest-Übergabe und anschliessendem Apéro wurden am 20. Mai 2017 in Aarau bereits zum dritten Mal aargauische Kita- und Spielgruppenleiterinnen durch die Projektleitung der „machbar“ geehrt. Die innovative Weiterbildung zur umfasste fünf Workshops, fünf Austauschtreffen sowie einen Praxisbesuch mit anschliessendem Auswertungsgespräch und schriftlichem Bericht.

(rr) Die Absolventinnen dürfen sich fortan „SpielgruppenleiterinnenSprache+“ nennen. Auch eine weitere KiTa kann sich fortan „KindertagesstätteSprache+“ nennen. Denn sie alle bieten „ihren“ Kindern und deren Eltern nach einer dreijährigen Weiterbildungszeit einen bemerkenswerten Mehrwert.

Nebst all den bisherigen Kompetenzen ihres Fachs beherrschen und beherzigen die Absolventinnen die spielerische, in den Spielgruppenalltag integrierte frühe (Zweit-) Sprachförderung. Dazu stehen ihnen nebst den detaillierten Kursunterlagen auch ein eigens entwickelter (Zweit-)Sprachförder-Leitfaden mit exemplarischen Beispielen sowie eine Toolbox mit vielfältigen Materialien zur Verfügung.

Warum ist das wichtig? Weil Kinder, die eine Spielgruppe besuchen, in einem Alter sind, in dem der ganzheitliche Spracherwerb (inkl. Begriffsbildung, Wahrnehmung und Motorik) von zentraler Bedeutung sind. Verschiedene Studien heben hervor, dass durch ungenügende Förderung der kindlichen Entwicklung in der Familie, durch ein so genannt bildungsfernes Milieu, sozioökonomische Benachteiligung usw. Entwicklungsrückstände entstehen können, welche insbesondere bei den sprachlichen und sozialen Kompetenzen des Kindes durch die Schule nicht mehr ausgeglichen werden können. So kann das Versäumnis einer früh einsetzenden Entwicklungsförderung längerfristig hohe individuelle und volkswirtschaftliche Kosten verursachen (z.B. Schulversagen, fehlende berufliche Integration etc.).

Das in den Spielgruppenalltag integrierte Sprachförderkonzept „SpielgruppeSprache+ Aargau“ wurde von der machbar Bildungs-GmbH entwickelt. Es unterstützt und fördert nicht „nur“ Kinder aus anderssprachigen und/oder aus so genannt bildungsfernen Familien mit Migrationshintergrund: Vielmehr macht das strukturierte, gezielte und zugleich spielerische, altersgerechte „Hingeführt-Werden“ zur schweizerdeutschen (Dialekt-) und zur Standard-Sprache (sog. Hochdeutsch) auch nicht sozial benachteiligten, Deutsch sprechenden Spielgruppen-Kindern riesengrossen Spass und fördert früh ihre Aufmerksamkeit und ihr Gefühl für Sprache und Kommunikation. Das Weiterbildungs-Angebot der machbar, das (in entsprechend angepasster Form) auch Fachpersonen Betreuung (FaBe) Kinder bzw. Betreuenden in Kindertagesstätten offensteht, wird aufgrund seiner integrationsfördernden Wirkung im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogramms KIP Aargau von Bund und Kanton unterstützt. Aufgrund des bevorstehenden Ablaufs des KIP I wird das laufende Projektjahr vorerst das letzte dieser Art sein. Ob und inwiefern Bund und Kanton im Rahmen des KIP II (ab 2018) weiterhin Fortbildungen im Bereich der Frühen Förderung mit finanzieren werden, ist zur Zeit noch nicht klar.

Auch für Betreuende von Kinderhütediensten und Tagesfamilien bietet „machbar“ praxisbezogene Weiterbildungen und Fördermaterialien für die frühe (zweit-)sprachliche Förderung an; siehe dazu www.mbb.ch / Frühe Förderung

Die machbar-Weiterbildung zur Spielgruppenleiterinumfasst drei Halbtage Einführungsschulung ins praktische Arbeiten nach dem (Zweit-)Sprachförder-Leitfaden mit exemplarischen Beispielen und einer Toolbox, beide nach den neuesten Erkenntnissen der Forschung und der (Früh-)Pädagogik entwickelt. In drei weiteren halbtägigen Workshops erarbeiten sich die Teilnehmenden fachliche Kenntnisse zur Diglossie (Gleichzeitigkeit von Mundart und Hochdeutsch in der Deutschschweiz) sowie zur transkulturellen Elternzusammenarbeit und erweitern ihr Hintergrundwissen zur Migration sowie ihre transkulturelle Kompetenz. Fünf Austauschtreffen zu verschiedenen (Fach-)Themen sowie ein Praxisbesuch mit anschliessendem Auswertungsgespräch und schriftlichem Bericht durch eine Expertin der „machbar“ runden das innovative Weiterbildungsformat ab.

Rosa Maria Rizzo