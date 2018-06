Am Samstag, 30. Juni im HPSZ Olten

Fröhliche Chilbi an der Aarauerstrasse 20

Alle zwei Jahre öffnet das Heilpädagogische Schulzentrum HPSZ an der Aarauerstrasse 20 in Olten seine Türen für jedermann. Schülerinnen und Schüler, Unterrichtende und Leitung freuen sich, im Rahmen einer vielfältigen «Chilbi» Einblick in die Arbeit der Schule zu gewähren. Die Chilbi vom Samstag, 30. Juni, 10.00 bis 15.30 Uhr findet bei jedem Wetter statt.

Zur Chilbi des HPSZ zählen Spiel, Spass und Verpflegungsstände. Vieles haben die Kinder selbst geplant und vorbereitet. Als Spielattraktionen werden unter anderem angeboten: Karussellfahrten, Besuche in der Wellnessoase, Torwandschiessen oder ein Tatoo-Stand. Für Hunger und „Glust“ gibt’s zu bescheidenen Preisen Penne, Hot-Dogs, Glace, Kaffee und Kuchen. Den Schlusspunkt der Chilbi markiert das Konzert der Oberstufenschülerinnen und –schüler, um 15.15 Uhr.