Frenkendorf und seine Natur am 31. Mai 2018

Was konnte man nicht alles lesen in der Basellandschaftlichen Zeitung von den Unwettern. Vor allem die Hagelschäden im aargauischen Baden. Bei uns, das darf man sagen, dass wir verschont waren. Einige Bilder sollen zeigen, dass wir Glück hatten. Doch auch die schwarzen Wolken zeigten, dass Gewitter nahe waren. Dann auch noch die Insekten wie auch die schönen Blumen. Nichts war zerstört. Also kann man nur hoffen, dass wir weiterhin verschont bleiben. Das wünschen wir natürlich auch allen anderen in unserer Gegend.