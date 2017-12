Der Schnee in Frenkendorf am 9. Dezember 2017

So wie das Wetter in den letzten Tagen war, einmal so, dann wieder anders. Jedoch zu glauben, dass wir bald Schnee bei uns in der Gegend haben, ich meine Frenkendorf, Pratteln, Füllinsdorf und Liestal, das konnte man nicht erwarten. Hier sind wir zu Hause. Man geht auch manchmal Wanderungen machen. Und dieses Jahr jetzt um diese Zeit, man darf sagen, dass das Wetter auch schöne Tage hatte. Also ging man in der schönen Gegend wandern. 1000 Schritte sollst Du tun, um gesund zu bleiben. Das sage nicht ich, nein der Hausarzt. Ja sogar diese Worte kann man in der Basellandschaftlichen Zeitung lesen. Also es rentiert sich schon, wenn man wie wir als Familie die Basellandschaftliche Zeitung noch abonniert haben. Man ist immer gut informiert. Und geht es um spezielle regionale Themen, dann auch noch die OBZ kann man empfehlen.