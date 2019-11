Frenkendorf, Füllinsdorf, Liestal, was hat es da für wunderschöne Wanderwege

Frenkendorf - Füllinsdorf - Liestal - was hat es da für schöne Wanderwege -

Also warum in die Ferne schweifen, wenn das Nahe ist auch so schön. Heute haben wir Sonntag, den 24. November 2019. Also sagten wir uns als Familie, warum nicht einmal auch Wanderwege von der Nachbarschaft bewundern. Also fuhren wir zunächst mit dem Bus zum Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf. Dann von dort hinauf zum oberen Punkt von Füllinsdorf. Dort dann einfach auf einem wunderschönen Wanderweg in Richtung vom Banne Liestal. Wir hatten sogar einen schönen Blick nach Frenkendorf wie auch Basel. Am 2. Dezember 2019 macht die Wandergruppe Evangelisch-Reformierte Kirche eine Wanderung. Dies oben von der Abzweigung Hersberg, dann oben über die Dreilaufbuche - Höli - Weidli - Ergolzuferweg zum Zvieri im Alters- und Pflegeheim Füllinsdorf. Also wir machten es einfach umgekehrt, man sah dann auch eine herrliche Landschaft. Die Bilder sollen es verdeutlichen. Den Leuten aus Füllinsdorf kann man die Wanderwege von unserer Gegend empfehlen, umgekehrt den Frenkendörfern doch Füllinsdorf, ja sogar Liestal. Und Liestal, was kann man dazu sagen, einfach geniessen die Wanderwege von den Nachbarn. Vielleicht sieht man sich dann unterwegs und kann ein paar Worte plaudern.