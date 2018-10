Herbstlager im Freizeitklub

Der Freizeitklub Region Thal Gäu hat sein mittlerweile traditionelles Herbstlager in Wildhaus im schmucken Toggenburg durchgeführt. Bei schönstem Herbstwetter konnte die unternehmungslustige, gute gelaunte und dankbare Feriengruppe verschiedene Wanderungen in einer faszinierenden Bergwelt geniessen. Die Thurfälle, der Schwendisee, der Klangweg und die Bahnfahrten haben zu nachhaltigen Erinnerungen geführt. Auf dem Programm stand auch der Besuch des Burgstädtli Werdenberg. Das abendliche Beisammensein wurde mit Spielen, Musik und Tanz begleitet und so liessen sich die ausgefüllten, kurzweiligen und lustigen Tage in toller Stimmung ausklingen.

Die 20 äusserst motivierten und begeisterungsfähigen körperlich und geistig beeinträchtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden wie jedes Jahr von einem kompetenten, sehr engagierten und unermüdlichen Betreuerteam aus ehrenamtlich arbeitenden Personen begleitet.

Dank der grosszügigen finanziellen Unterstützung durch die Stiftungen «Insieme» und «Reka» lassen sich für diese Menschen so tolle und unvergessliche Tage realisieren!

Petra Monte Leiterin Freizeitklub Thal Gäu