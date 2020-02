Freizeit für den Fasnachtsball geopfert

«Fasnachtsplausch im Meeresrausch»

Der Dorfverein Unterendingen führt am Freitag, 21. Februar, im Meer-Zweckgebäude Unterendingen wiederum die legendäre Fasnachtsparty durch. Die Fasnachtsgruppe des Vereins arbeitet seit Wochen enthusiastisch an der Dekoration für den Anlass. Der Fasnachtsball in Unterendingen ist einer der letzten, der im Surbtal überlebt hat und erfreut sich seit Jahren regen Zuspruchs bei den Fasnächtlern. Die Gäste können in eine zauberhafte Meeres-Unterwasserwelt eintauchen und turbulente Stunden mit allerlei Wasserfabelwesen und tierischen Meeresbewohnern erleben. Ihr Kommen angekündigt haben auch Kapitän Nemo und Käptn Sparrow, sofern die Umrüstung ihrer Gefährte auf klimaneutralen Elektroantrieb bis Ende Februar störungsfrei funktioniert. Die Party beginnt um 19.30 Uhr mit dem Spaghetti-Plausch (freier Eintritt bis 21 Uhr für alle, danach für Maskierte/Kostümierte). Musikentertainer Benny sorgt für den passenden Sound, unterbrochen durch die Auftritte der Räblüüs (Rorschacherberg), Gipsbachschluderi (Ehrendingen) und Eichlefääger (Würenlingen). Beim Tor zum Meeresgrund stehen ein fliegender Holländer und die Freiluff-Haifischbar bereit, wo sich die Gäste mit einem Apéro auf den Sprung in die untermeerische Phantasiewelt vorbereiten können. (pk)