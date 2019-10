Nach dem letztjährigen Aufstieg der ersten Mannschaft in die 1. Liga war das Saisonziel der acht Teamschützen ganz klar: den Ligaerhalt sichern. Um dieses Ziel zu erreichen muss sich die Mannschaft jeweils über sieben Runden gegen die anderen Gruppen in der Liga behaupten.

Der erste Sieg gegen die Sportschützen-Freunde aus Arlesheim sowie den weiteren Erfolg in der Runde 2 gegen Büren-Oberdorf 2 schenkte der ersten Mannschaft Mut für den weiteren Verbleib in der 1. Liga. Mit dem nächsten Sieg in der Runde 3 gegen Buochs-Ennetbürgen 1 und einer sensationellen Teamleistung von 1576 Punkten, hat die Mannschaftsmeisterschaft 2019 gut gestartet. Mit nur 1552 Punkten in der vierten Runde gegen Lotzwil-Langenthal 1, waren die Erwartungen auf den nächsten Sieg nicht sehr gross. Doch der Kontrahent musste mit 1549 Punkten eine Niederlage einstecken. In Runde 5 gegen Ebikon 1 wurde ein weiterer Sieg erzielt und die Mannschaft ging mit 10 Punkten entspannt in die Sommerpause. An der Tabellenspitze führend, konnten sie sich erste Gedanken über einen möglichen Aufstieg in die Nationalliga B machen. Da sich das Team aus Lungern 1 auf dem zweiten Tabellenplatz befanden, konnten auch sie sich einen Aufstieg erhoffen, weshalb die sechste Runde für besonders hohen Puls sorgte. Das Resultat von 1560 Punkten der Freischützen Balsthal-Klus 1 reicht unter normalen Bedingungen nicht für einen Sieg gegen Lungern 1, jedoch konnten sie dem Druck nicht standhalten und sie verloren gegen Balsthal-Klus 1 mit 1546 Punkten: Der Aufstieg der ersten Mannschaft in die Nationalliga B war bereits geglückt.

Die zweite Mannschaft der Freischützen Balsthal-Klus hat in der 4. Liga ebenfalls eine hervorragende Leistung gezeigt. Mit sieben Siegen und somit erreichtem Punktemaximum hatte sie sich gegen die Kontrahenten durchgesetzt und sich den Aufstieg in die 3. Liga gesichert.

Mit jeweils sieben Siegen beider Mannschaften und dem bis anhin noch nie erreichten Aufstieg in die Nationalliga B, wurde Vereinsgeschichte geschrieben. An der ausgelassenen Aufstiegsfeier vom 28. September 2019 der Freischützen, ihren Familien und Freunden wurden die erzielten Erfolge gefeiert.

Präsident, Marco Baumgartner