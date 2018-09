unsere Vorfreude war gross als wir zu früher Stunde uns für den Vereinsausflug versammelten. alle waren pünktlich am Einsteigeort und so konnten wir bei strahlendem Wetter losfahren. mit dem Car ging es erstmals zum Kaffeehalt, ob Hergiswil bei toller Aussicht genossen wir unseren Kaffee. Die Reise ging aber schnell weiter , Flüelen-Altdorf bis Unterschächen wo wir ein feines Mittagsessen einnahmen.wunderbare Alpenluft, sonniges Wetter tat allen einfach gut. Später kurfte unser Chauffeur geschickt um die vielen Ränke auf den 1952 m hohen Klausenpass. Hier war ein Fotostopp angesagt, also alles aussteigen bitte!!! ja und alle genossen die frische, herrliche Bergluft zu Fuss einige Schritte und das Foto bitte. Danach ging es auf der schmalen Strasse weiter, auf dem Urnerboden konnten wir es nicht lassen bei einer Käserei reinzuschauen und wer wollte besorgte sich ein Stück Käse, zügig ging es durch die schönen Ortschaften im Glarnerland bis wir in Bilten eintrafen. Hier wie könnte es anders sein, besuchten wir noch die Confiserie Läderach. danach ging es aber zügig Richtung Dulliken wo wir alle mit schönen Eindrücken der einzigartigen Bergwelt ankamen.

