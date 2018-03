Es geht wiederum um viel Geld welches bei den anstehenden Traktanden sorgsam ausgegeben werden soll. Alle Fraktionsmitglieder befürworten die Sanierung des Spielplatzes beim Kindergarten Talacker. Auch das Strassenprojekt an der Rankstrasse ist notwendig, geht es doch um einen Strassenabschnitt mit alten Leitungen. Um Synergien nutzen zu können, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für diese Arbeiten. Der Neubau der Wasserleitung sowie die Reparaturen an den Kanalisationsschächten und die Neuerschliessung der Strassenbeleuchtung an der Zelgli-/Brühlstrasse ist eine notwendige Investitionen in die Sicherheit und muss erledigt werden. Wir befürworten, dass aktuell einzig die notwendigen Arbeiten ausgeführt werden da am Hirschenplatz in ferner Zukunft die Hochwasserproblematik gelöst werden muss. Zu grossen Diskussionen führte der Ersatz des Fahrzeuges des Baudienstes. Es geht nicht an, dass solche Beschaffungen nicht im Budget für dieses Jahr aufgeführt sind. Wo bleibt das Controlling und die Führung in diesem Bereich? Positiv ist, dass der Gemeinderat mit diesem Geschäft vor den EInwohnerrat kommt obwohl er aufgrund des Betrages nicht hätte müssen. Dies zeigt den Willen der Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Einwohnerrat. Es kann und darf aber nicht sein, dass die Verwaltung keine Kenntnis hat welche Fahrzeuge wann ersetzt oder gewartet werden müssen.