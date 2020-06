Fraktionsbericht der FDP; Wettingen Rechenschaftsbericht und WoV

Tägerhardstrasse

Die Fraktion FDP unterstützt es, dass die Werkleitungen an der Tägerhardstrasse West saniert werden. Wenn es um die sichere Versorgung mit Trinkwasser geht, ist die Fraktion zu keinen Kompromissen bereit. Das muss es uns wert sein. Der Zustand des Strassenbelages dürfte allen bekannt sein und es überrascht nicht, dass dieser nicht mehr durch oberflächliche Ausbesserungsmassnahmen wirtschaftlich unterhalten werden kann.

Fachstelle Sport

Dank dem Vorstoss der Fraktion besteht nun Klarheit, in welchem Umfang die Fachstelle Sport vom Kanton mitfinanziert würde. Nämlich überhaupt nicht (mehr). Das klang im vergangenen Herbst noch anders.

Der Sport hat in Wettingen einen hohen Stellenwert und soll, wo möglich, auch unterstützt werden. Der vorliegende Antrag ist aber für die Fraktion nicht annehmbar. Sie ist enttäuscht, dass keinerlei Anstrengungen unternommen wurden, die Fachstelle zumindest zum Teil kostenneutral zu gestalten oder die Höhe der Stellenprozente nochmals zu hinterfragen. Hier wurde die Chance verpasst, zu beweisen, dass man sich auf das Notwenige konzentrieren kann und bereits ist, auf Wünschenswertes zu verzichten.

Garten

Jeder der schon einmal in Wettingen gebaut hat, weiss wie viele Vorschriften zu beachten sind. Auch im Bereich Garten bestehen bereits heute Vorgaben, welche es zu beachten gilt. So sind zum Beispiel Bäume und Sträucher auf dem Bauareal möglichst zu erhalten. Die Fraktion ist davon überzeugt, dass der Schutz der Biodiversität in Wettingen bereits heute einen hohen Stellenwert hat und lehnt daher weitergehende Vorschriften ab.

Fraktion FDP, D.M.