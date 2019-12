Fraktionsbericht der FDP Wettingen Budget zum Zweiten

Die Rückweisung des Budgets an der ER-Sitzung vergangenen Oktober passierte in dieser Form zum ersten Mal und war hoffentlich auch einmalig.

Der Gemeinderat legt dem Einwohnerrat nun zum zweiten Mal das Budget 2020 vor. Die Fraktion FDP Wettingen nimmt wohlwollend zur Kenntnis, dass nun 4 Steuerprozente in den Schuldenabbau fliessen, was eines der zentralen Anliegen war. Rückblickend ist es wohl auch der äusserst sorgfältigen Arbeit der Finanzkommission zu verdanken, dass schlussendlich ein ausgeglichenes Budget zustande gekommen ist. Die Fraktion bedankt sich an dieser Stelle beim Gemeinderat und der gesamten Verwaltung für dieses überarbeitete Resultat, welches innert kürzester Zeit präsentiert werden konnte.

Auch mit diesem Budget nimmt die Verschuldung von Wettingen weiterhin zu. Der Finanzplan 2019 - 2023 lässt darauf schliessen, dass der Gemeinderat keinen Strategiewechsel in seiner Finanzpolitik anstrebt. Wir hinterfragen, ob es ihm möglich sein wird, im Herbst 2020 dem Einwohnerrat ein Budget vorzulegen, das dem Postulat «Mission eine Generation» gerecht werden wird.

Wir erwarten, dass die ausgewiesenen Sondereffekte im Budget 2020, wie z.B. das Jubiläumsfest Atmosphäre, im 2021 nicht einfach im laufenden Sachaufwand verschwinden werden, sondern diese dann dem Schuldenabbau zugeführt werden können.

Die Anträge der Finanzkommission kann die Fraktion vollumfänglich unterstützen.

Fraktion FDP, D.M.