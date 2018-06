Die Vereinigung Schweizerischer Flugtaubensportler führte ihr Frühlingstreffen beim Solothurner Taubenzüchter Dusan Colic in der Kleintiersiedlung Brunnmatt durch. Colic, dessen Birmingham-Roller-Tauben regelmässig über der Anlage kreisen, gehört zur europäischen Elite in seiner Klasse. Am Treffen nahmen auch befreundete Experten und Züchter aus Deutschland teil. Walter Mollenkopf aus Pfullingen war mit seinen Broder-Purzler-Tauben angereist, die er am Treffen in den Weststädter Himmel schickte. Neben den Kunstfliegern sind bei den Flugtaubensportlern auch die Hochflieger organisiert, deren Tauben in den Wettkämpfen so hoch aufsteigen, dass sie von blossem Auge nicht mehr zu erkennen sind. Präsidiert wird die Vereinigung der Flugtaubensportler vom Urner Stephan Furrer.