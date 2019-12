Flötenkonzert im Prosenio National in Ennetbaden

Zur vorweihnachtlichen Tradition bei Prosenio & Rosenau gehört das Flötenkonzert der Musikschule Neuenhof unter der musikalischen Leitung von Frau Eva Debrunner. Die 19 Schülerinnen und Schüler der Klasse S2A haben gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Frau Garcia die anwesenden Bewohnenden, Angehörigen und Gäste in eine wunderbare Advents- und Vorweihnachtsstimmung entführt.

Weihnachtslieder wurden gesungen und mit verschiedensten Flöten intoniert. Zu entdecken waren Sopran-, Sopranino, Alt-, Tenor- und Bassflöten sowie die Garkleinflöte.

Für die Jugendlichen und ihre Begleitpersonen war der direkte Blick in die freudigen, fröhlichen und mitsingenden Gesichter etwas Besonderes. Die Bewohnenden haben den Anlass rundherum genossen, Erinnerungen wurden geweckt, sei es an vergangene Weihnachtsfeiern oder an die eigene Schulzeit. Denn auch damals wurden Weihnachtlieder wie Stille Nacht, oh Tannenbaum und o du fröhliche gemeinsam eingeübt und gesungen; Lieder die Generationen und Kulturen verbinden.

Die Kaffeerunde mit Kuchen fand grossen Anklang und die Cafeteria war bis auf den letzten Platz besetzt. Jung und Alt sassen beisammen und tauschten sich rege aus.

«Wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten» war zum Abschied von allen Seiten zu hören.

Conny Thut